A influenciadora trans Maya Mazzafera apareceu e deu bastante o que falar nas redes sociais. No início, a repercussão foi positiva, mas na última sexta-feira (31), seu nome acabou sendo assunto de uma grande polêmica envolvendo a revista Vogue Brasil.

Maya Mazzafera se tornou a capa da edição de junho da revista Vogue Brasil, o que muitas pessoas comemoraram. A capa deste mês é uma homenagem à comunidade LGBTQIAPN+ e, como Maya recentemente se revelou uma mulher trans, ela foi escolhida para estampar a da edição.

No entanto, houve críticas. Muitas pessoas disseram que Maya não merecia a capa, argumentando que outras pessoas representam melhor a comunidade. Erika Hilton, também uma mulher trans e ativista de longa data, foi citada como uma pessoa mais merecedora.

A polêmica aumentou quando Maya Mazzafera usou seus stories no Instagram para criticar a Vogue. Ela afirmou que foi enganada pela revista, que havia prometido uma capa física na versão impressa, mas lançou apenas uma capa digital. Maya declarou que a capa digital da Vogue “não tem relevância”.

“A Vogue implorou e eu recusei. Não estou preparada mesmo para uma entrevista. Não tem nada com documentário. Eu ainda estou muito abalada com tudo. A Vogue então disse que eu não precisaria dar a entrevista. Poderia fazer uma carta aberta e aí eu falaria só o que eu quisesse”, explicou ela.

“Deixa eu situar vocês: eles criaram essas capas para ganhar dinheiro e para tratar de assuntos que eles têm que falar, mas não querem pôr na revista principal. Porque não é o “padrão” deles”, continuou Maya.

“De um google em Vogue Brasil Digital. São só mulheres (maravilhosas) Gordas, Pretas, Nordestinas, trans…. São mulheres que eu amo, a realidade do Brasil. Mas não a realidade da Vogue. Ai a Vogue faz capa digital com essas mulheres para incluir essas mulheres. Mas não se enganem, eles não dão capa digital para Gisele Bundchen. Quem é do mercado sabe disso e já comenta sobre isso. Então não tinha porque eu aceitar fazer essa capa digital. Não tem relevância”, completou.

Maya disse ainda que antes da revista sair, confirmou se não seria digital: “Antes de ontem, 1 dia antes de sair a revista, eu confirmei: não tem nada digital, né? Meu agente ligou pra diretora Paula e me confirmaram. Ontem saiu a revista e adivinha”.

No final, a revista Vogue decidiu excluir todas as publicações sobre Maya e lamentou o ocorrido: “em respeito ao desejo expresso por Maya, em suas primeiras postagens, o editorial feito com ela foi excluído da edição impressa”.

Após isso, muita gente começou a criticar Maya dizendo que o ego dela está falando mais alto e o que ela fez foi um desrespeito aos profissionais envolvidos na criação do editorial. Na noite de ontem, sábado (01), Maya voltou atrás e disse que a revista pode usar os materiais.

A confusão acabou desgastando a imagem de Maya, porque agora muitas pessoas estão achando que ela está tendo um ataque de estrelismo ao invés de ficar feliz ao falar sobre a pauta.

