Avalie o post

As duplas resolveram passar uma borracha no passado. Segundo Matheus e Kauan, o tempo foi crucial para deixar repensar os desentendimentos

São Paulo – Matheus e Kauan decidiram colocar um ponto final nas desavenças do passado e restabeleceram a amizade com Henrique e Juliano. A dupla usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (23), para falar que passaram uma borracha no passado e que o tempo cura tudo.

Matheus e Kauan dão trégua em briga com Henrique e Juliano (Foto: Reprodução / Instagram)

“Num passado distante tivemos alguns ‘desentendimentos’ por deslizes da nossa parte, mas Deus preparou um momento incrível pra que pudéssemos passar uma borracha em tudo e foi lindo! Nossa admiração e respeito por vocês sempre amigos @henriqueejuliano! Obrigado @maiara que coração gigante você tem! Obrigado, irmão @cristhyanribeiro! O tempo cura e ensina e nessa vida só vale a pena plantar coisas boas!”, disse a dupla.

Henrique e Juliano agradeceram os amigos pela atitude. “Que Deus os abençoe grandiosamente hoje e sempre! Meus parabéns pela belíssima atitude e pela coragem. Grande abraço viu?! Fiquem com Deus”, escreveram.

Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, disse que a rainha da sofrência deve estar feliz por ver todos juntos. “Marília tá muito feliz vendo isso.”

Veja a publicação:

A post shared by Matheus & Kauan (@matheusekauan)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte