O Posto de Coleta de Leite Humano, da Maternidade Doutor Moura Tapajóz, também conhecido como “Cantinho da Amamentação”, apresentou uma queda expressiva no número de doadoras nas últimas semanas e pede doações. A baixa adesão, normalmente verificada no período de final de ano, resultou em um estoque muito baixo no início de 2022 e a recuperação esperada no primeiro trimestre não foi alcançada.

A preocupação é não deixar de abastecer todos os recém-nascidos que estão na UTI da maternidade e que necessitam do leite humano. O Posto de Coleta de Leite Humano funciona 24 horas e dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando, com consultas individuais de orientação sobre amamentação.

O posto dispõe, ainda, de automóvel com motorista, exclusivamente para coleta de leite no domicílio das mães doadoras, buscando os vidros cheios e substituindo por vidros esterilizados.

Segundo a enfermeira Lílian Regina Aguiar de Carvalho, responsável pelo Cantinho da Amamentação, é importante ressaltar que toda mulher saudável que está amamentando pode ser voluntária e ajudar a salvar a vida de vários recém-nascidos, inclusive aquelas que não tiveram seus filhos na maternidade.

A coleta domiciliar do leite humano pode ser agendada pelo telefone 99240-8080, canal exclusivo para o Cantinho da Amamentação, somente por mensagem de WhatsApp, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, ou a doação pode ser realizada presencialmente na própria sede da maternidade, localizada na avenida Brasil, n° 1.335, bairro Compensa I, todos os dias, no horário das 8h às 17h.