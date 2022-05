Avalie o post

Marina Ruy Barbosa relembrou nesta terça-feira (10) os momentos após o término de seu casamento com o empresário Alexandre Negrão.

A atriz revelou para o jornal “O Globo” que ainda não conseguiu digerir o fim da relação completamente.

“É frustrante, mas, ao mesmo tempo, tento não alimentar esse sentimento. Sou canceriana, sensível demais e, se penso muito nesse assunto, fico mal. Quero tanto ter minha família, meus filhos… Às vezes, me pergunto: ‘Em que momento isso vai acontecer?’ Já fui para a terapia, voltei. São fases”, contou.

A ruiva ainda falou sobre sua nova visão de vida depois do acontecido.

“Tenho algo que considero uma qualidade: dou valor para aquilo que me é dado. Se estou fazendo um trabalho e me pedirem para colocar o copo na posição X, é ali que a peça estará. E da melhor forma possível. Sei que sou exigente comigo mesma. Às vezes, me pego pensando: ‘Está tudo bem, Marina! Você tem 26 anos, acalma seu coração’”, finalizou.

Atualmente, a atriz vive um relacionamento com o deputado federal Guilherme Mussi.

*Com informações do iBahia

Leia mais:

source