A eleição presidencial no Flamengo acontece no próximo dia 6 de dezembro, mas a movimentação política segue a todo vapor nos bastidores da Gávea. E uma das pautas de campanha entre os candidatos é sobre o futuro de Marcos Braz, atual vice de futebol. Em entrevista, Braz afirmou que deixará o cargo em dezembro com “sensação de dever cumprido”.

A declaração de Braz foi no evento de lançamento da chama de Rodrigo Dunshee: “Desde 2019 falo que sairia junto do presidente Landim. Nada tem a ver com o Rodrigo (Dunshee), simplesmente é um ciclo que completei. Tenho certeza que os números me absolvem: três Brasileiros (incluindo o de 2009, quando foi dirigente), duas Libertadores… A gente ganhou muita coisa. Saio com a sensação de dever cumprido. No dia que eu voltar será para ser campeão do mundo.”

Após a pausa para a Data-Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.