O candidato a prefeito Marcelo Ramos (PT) defendeu transparência e controle social nos editais de incentivo à cultura lançados pela Prefeitura de Manaus. A fala foi durante encontro com fazedores de cultura realizado, na noite de segunda-feira, 23/09, no Centro, zona Sul, que contou com a presença do candidato a vice Luiz Castro (PDT) e da candidata a vereadora Vanda Witoto (Rede).

“Absoluta transparência e mecanismos efetivos de controle social. A prefeitura não pode cooptar e aparelhar o Conselho Municipal de Cultura. Não dá para achar que um representante da prefeitura vai fazer, lá no Conselho, o que o prefeito não quer. Nem sempre o que o prefeito quer é necessariamente o mais relevante ou o projeto mais qualificado dentro dos inscritos nos editais”, afirmou o candidato a prefeito.

Outro esforço citado por Marcelo é a formação de profissionais para captação de recursos das leis de incentivo, em especial da Lei Rouanet.

“Precisamos colocar o artista e a atividade cultural como centro dos editais e ações de cultura da prefeitura. E consolidar a nossa lei de incentivo à cultura e fazer o trabalho de conscientização para que os fornecedores da prefeitura troquem a isenção de tributos (ISS e IPTU) pelo incentivo à projetos culturais na cidade”, apresentou.

O candidato a prefeito também propõe a recuperação de espaços de convivência coletiva, como praças dos bairros, para gerar trabalho e renda aos trabalhadores da cultura.

Reivindicações

O maestro Everaldo Barbosa, do Fórum Setorial da Música do Amazonas, apresentou as demandas da categoria, como a valorização dos artistas profissionais; incentivo e fomento cultural; recuperação, inclusão e acessibilidade dos espaços culturais; educação cultural; e a criação de pontos de cultura municipais.

Educação e cultura

Luiz Castro destacou o compromisso de tornar efetiva a integração entre a cultura e a educação, com uma nova proposta de iniciação artística.

“Manaus com toda riqueza histórica e capacidade de formulação artística, cultural, sociológica tem o potencial imenso para um governante com um visão inovadora, como Marcelo tem, de ser o catalisador de um novo momento da cultura da nossa cidade”, pontuou o candidato a vice.