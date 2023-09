Em festivais folclóricos do Amazonas, uma das atividades de monitoramento de saúde e prevenção de doenças inclui os cuidados com a alimentação, visando a realização das boas práticas de manipulação e serviços de alimentos nas festividades.

Essas ações são realizadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM).

Somente em 2023, equipes da FVS-RCP, por intermédio do Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA), já estiveram em quatro municípios fazendo o monitoramento sanitário das iniciativas que ocorrem em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (Semsas) dos lugares onde ocorrem as festas.

Um dos eventos onde foi realizada essa ação, o 25º Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal), foi realizado de 30 de agosto a 3 de setembro, em São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus). Na oportunidade, a equipe da FVS-RCP também atuou no monitoramento sanitário durante o aniversário de 133 anos do município, no domingo (3).

A equipe do Devisa contou o apoio da Secretaria Municipal de Obras do município (Semob) e da Guarda Civil Metropolitana de São Gabriel da Cachoeira.

“Essa é uma ação importante que a FVS desempenha em parceria com os municípios, atuando de forma integrada para prevenção de doenças à população que marca presença nos festivais”, disse a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Antes e durante o 25º Festribal, a equipe técnica realizou abordagens a 92 estabelecimentos de alimentação, como bares, restaurantes e buffets que comercializaram alimentação ao público.

Também foram alvos de visitas técnicas da vigilância sanitária, dez estabelecimentos do ramo de hotelaria.

Durante o evento, o objetivo é intervir nos riscos sanitários que ocasionam danos à saúde pública, impedindo a comercialização de alimentos inadequados, como os mal higienizados e demais inexistências das boas práticas necessárias. No 25º Festribal não houve intercorrências.

Outros municípios

Além do 25º Festribal, em São Gabriel da Cachoeira, a equipe da FVS-RCP esteve presente, realizando o monitoramento de saúde, nos seguintes eventos de massa: 25º Festival de Cirandas em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), e 31ª Festa do Cupuaçu, realizada de 28 a 30 de julho, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

O post Manipulação de alimentos em eventos folclóricos no Amazonas são fiscalizados apareceu primeiro em Portal Você Online.