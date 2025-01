A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, segue com as inscrições para o curso de dança popular e sessões de musicoterapia até o dia 14 de fevereiro. As atividades são voltadas para aposentados e pensionistas municipais, que devem se inscrever via telefone (92 3186-8027) ou WhatsApp (92 98844-5056), das 8h às 14h.

O setor Psicossocial da autarquia vai coordenar as atividades, sendo que ambas serão realizadas na sede da Manausprev, na avenida Constantino, bairro Chapada, zona Centro-Sul. As vagas são limitadas e gratuitas.

O curso de dança, que inclui zumba, forró, entre outros ritmos populares, será realizado de 17/2 a 25/6, as segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30.

As sessões de musicoterapia acontecerão uma vez por semana, no período de 21/2 a 27/6, as sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, em grupo e não sendo necessário conhecimento musical para participar.

“A Manausprev oferta essas atividades pensando na promoção do bem-estar e na saúde física, mental e cognitiva do participante, que pode ser de qualquer idade, desde que na condição de aposentado ou pensionista. Ambas são orientadas por profissionais habilitados e são gratuitas.

A iniciativa também estreita a nossa relação, enquanto instituição, com o cidadão, que no caso são os beneficiários municipais, tanto da prefeitura quanto da câmara”, explica a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon.

