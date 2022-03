Avalie o post

Obra ‘Brasil: um país à deriva, uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo’ terá dois eventos de lançamento

Manaus – Samuel Hanan e Daniel Falcone Hanan trazem a público, em hora necessária, Brasil: um país à deriva, uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo. Com prefácio de Ives Gandra Martins, aborda temas como a Constituição, a reeleição, o inchaço da máquina pública e a corrupção.



O livro foi motivado pela indignação dos autores com os acontecimentos que culminaram na atualidade, promovidos, segundo eles, desde a promulgação da Constituição de 1988. A análise crítica pretendeu dar uma explicação sobre o processo que conduziu o país a se transformar em uma sociedade sem precedentes de moral, ética e conduta, utilizando como base índices oficiais, comparações, números do passado recente, com o intuito de elaborar um diagnóstico dos entraves que impedem o país de se transformar em uma nação economicamente desenvolvida, ecologicamente sustentável e socialmente justa.

Os temas que afetam duramente o povo brasileiro são analisados pelos autores, principalmente, a crise ética e política, os gastos exorbitantes e desnecessários, que conduzem o país a um índice de desigualdade social e injustiça, que escandaliza qualquer estudioso do assunto. Para destacar alguns: privilégios para determinadas classes, desigualdades regionais, desigualdades sociais, gastos públicos, plano de metas, gastos tributários, reeleição, ocupação econômica, máquina pública e preservação da Amazônia, que são analisados e apresentadas as soluções que julgam acertadas.

O livro reserva o último capítulo para uma reflexão sobre os problemas da Amazônia, o maior patrimônio do Brasil, com soberania nacional irrestrita, e sugere que o país entre no mercado de carbono, cobrando pela preservação da floresta. Dessa forma, indica uma solução econômica para a região.

Os autores afirmam a necessidade de o Brasil ter um estadista do talante de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes que impulsionaram o país para o desenvolvimento econômico acelerado. Por fim, afirmam: “precisamos de líderes e de uma sociedade verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar do povo brasileiro”.

Em Manaus serão realizados dois eventos.

Escola da Magistratura – Ismam

Evento: Lançamento do livro Brasil: um país à deriva.

Data: 23 de março de 2022, às 19h30.

Local: Auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, 2º Andar – Anexo à Sede do TJAM, Av. André Araújo, s/nº, Aleixo.

Senai

Data: 24 de março de 2022, às 14h.

Local: Senai da Bola da Suframa, Av. Rodrigo Otávio, 2394, Distrito Industrial I (entrada pela lateral – Posto BR).

