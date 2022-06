No último dia 31, a imagem de um usuário do transporte coletivo, que pulou do veículo ainda em movimento durante um assalto, que circulou pelas redes sociais, mostrou o medo que os passageiros estão em andar de ônibus em Manaus. Isso ocorre porque segundo dados do Relatório dos Indicadores da Criminalidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), no primeiro quadrimestre deste ano, foram registrados na capital, um total de 1.665 assaltos.

O passageiro pulou do ônibus da linha 542, que faz o trajeto entre o Ouro Verde, no Coroado, na zona Leste, para a Ponta Negra, zona Oeste. Conforme testemunhas, a vítima pulou do veículo no momento em que o ônibus circulava na Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul de Manaus. Após a publicação do vídeo nas redes sociais, vários usuários passaram a relatar o medo que é andar

nos coletivos.

O medo ocorre porque, segundo dados da SSP, somente entre os meses de janeiro a abril deste ano, foram registrados 1.665 roubos dentro do transporte coletivo. Esse quantitativo mostra que por dia ocorrem cerca de 13 roubos.

Os roubos são monitorados pela SSP e conforme o monitoramento, a maioria deles ocorreram em veículos que trafegavam em bairros da zona Norte de Manaus, que registrou, até abril, 605 assaltos. Logo em seguida, aparece a zona Sul com 331 roubos, a Leste com 292, a Oeste com 242, seguido da Centro-Sul com 133 e Centro-Oeste com 62 ocorrências.

Os números mostram que se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento desse tipo de crime.

SSP fala em redução

Em março deste ano, a SSP-AM informou ter havido redução no número de roubos a ônibus e o secretário, o general Carlos Alberto Mansur afirmou que operações estavam em curso para combater ainda mais essa prática.

“Desde o início do ano, determinamos a intensificação das ações de policiamento para reduzir assaltos em ônibus do transporte coletivo. As operações que acontecem diariamente são realizadas em todas as zonas da capital com o objetivo de trazer sensação de segurança para a população. Todos os dias, policiais militares realizam abordagens em dezenas de ônibus”, disse.

Além das operações Catraca e Cidade Mais Segura, que são realizadas diariamente na capital, a SSP-AM conta com o Ponto de Relacionamento Comunitário e

Visibilidade (PRCV). A ação é coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop). Agentes das forças de segurança ficam em pontos estratégicos da capital para garantir a segurança da população, inclusive em terminais de ônibus.