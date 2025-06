Visuliazação: 0

Alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, da Prefeitura de Manaus, participaram, nesta sexta-feira (6) das finais do futsal nas categorias mirim, infantil e juvenil no masculino e feminino da 26ª edição da Municipíadas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A programação, que reuniu 11 unidades educacionais de todas as zonas da cidade e aproximadamente 120 estudantes, ocorreu na quadra da escola municipal Carlos Gomes, no bairro Compensa, zona Oeste da cidade.

Na fase preliminar da modalidade, na primeira etapa, realizada de abril a junho, contou no total de aproximadamente 4,8 mil alunos de 180 unidades de ensino de todas as zonas geográficas. Serão premiados com troféus e medalhas, os primeiros, segundos e terceiros colocados por categorias, respectivamente.

Realizado pela Coordenadoria de Esportes da Semed, o coordenador de futsal, Iranildo Alves, afirmou que os jogos têm muito mais do que um caráter competitivo, mas também abrange vários segmentos importantes para a formação do aluno como cidadão.

“O futsal como toda modalidade esportiva é um meio de educar para a vida. As disputas que estamos fazendo na fase final da parte competitiva, mas tem também a parte pedagógica, social, afetiva e cognitiva, porque é educação. Com isso, estamos ajudando não só na formação deles como seres humanos, assim como, aqueles que se destacam aqui vão ter futuramente oportunidade de praticar mais futsal e participar de campeonatos federados por outras equipes. Esse intercâmbio e o esporte vão se desenvolvendo na parte técnica, tática, mas nosso foco maior é a formação do aluno e do ser humano”, citou.

Pela primeira vez campeã no futsal mirim, a escola municipal Desembargador Felismino Soares, no Centro, zona Sul, venceu na final a escola municipal Olga Benário, na cobrança de penalidades de 3 a 2, após o empate no tempo normal em 2 a 2. Para o professor de educação física, Otávio Matos, reunir os alunos do 3º ao 5º na equipe, foi muito gratificante não apenas pelo título.

“O que fica para essas crianças é a memória afetiva, onde não só o esporte muda a vida, mas pode promover a mudança da vida na forma de inclusão. Apesar de existir uma série de barreiras no futsal feminino, é muito importante proporcionar esse momento para elas. Para mim, como professor de educação física é muito marcante, a gente trabalha para promover justamente esse aprendizado para os alunos. Estou muito satisfeito, agradeço à Prefeitura de Manaus pela realização desses jogos de muita qualidade, mas principalmente aos alunos pela dedicação, educação e comprometimento”, explicou.

Ala direita na equipe de futsal no infantil feminino, a aluna do 9º ano, Maria Eduarda Pires de Souza, de 14 anos, da escola municipal José Sobreira do Nascimento, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã Mirim, zona ribeirinha, disse que é o segundo ano que participa das Municipíadas. Para ela, é um momento único em sua vida.

“O futsal é um esporte que ajuda muito na construção da vida e é algo de lazer para as pessoas e não somente para mim, mas também para as crianças, jovens e aqueles que querem seguir a trajetória de jogadora. Jogar na final pela minha escola é muito gratificante. É algo que todos querem estar jogando e a gente joga para competir com todas as escolas. Isso é bom”, completou.

