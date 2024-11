A Manaus Previdência convoca aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus e Câmara Municipal de Manaus (CMM), nascidos no mês de novembro, para o recadastramento anual, a ser feito no mês de aniversário do beneficiário.

A não realização, dentro do prazo, acarreta suspensão legal do benefício previdenciário, conforme a Lei nº 870/2005.

A autarquia informa, ainda, que os beneficiários que fizeram aniversário no mês de outubro e que ainda não realizaram o recadastramento, estão sob risco de suspensão do pagamento de novembro, portanto, precisam agilizar o processo para ficarem quites com a lei previdenciária e saírem da lista de corte.

O recadastramento só é feito presencialmente, mas é preciso agendar o atendimento pelo site https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/ ou no https://sagem.manaus.am.gov.br/nutsagem/autosagem/index.php, que funcionam 24 horas. Outro canal de agendamento é o call center da Manaus Previdência: (92) 3186-8000 ou WhatsApp (92) 98423-0900, das 8h às 14h.

Como funciona

Na data e hora agendadas, o beneficiário ou pessoa nomeada por procuração comparece à sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, bairro Chapada, zona Centro-Sul, e apresenta o RG, o CPF e o comprovante de endereço com CEP.

Para outros casos, como impossibilidade de não comparecimento por doença ou moradia fora de Manaus, o interessado pode acessar o site da Manaus Previdência ou ligar para o call center para obter as devidas orientações.

O post Manaus Previdência inicia recadastramento de aposentados e pensionistas, não comparecimento gera suspensão de pagamento apareceu primeiro em Portal Você Online.