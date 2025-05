Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus , por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (5), a 2ª edição do programa “Manaus Mais Cidadã”, na Escola Municipal Dalvina Silva de Oliveira, no Parque Riachuelo 2, bairro Tarumã, zona Oeste. O evento atraiu mais de 3 mil pessoas e registrou cerca de 12 mil atendimentos.

A ação contou com mais de 100 atendimentos totalmente gratuitos para a população, em parceria com secretarias municipais, estaduais e Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Entre os serviços disponibilizados incluíam: atualização e inclusão no Cadastro Único, emissão da 1ª e 2ª vias da Certidão de Nascimento, atendimentos médicos, vacinação, alistamento militar e emissão da Carteira de Trabalho Digital, entre outros.

“Esta trata-se de uma estratégia de integração intersetorial que visa fortalecer a cidadania, promover e atender às demandas da comunidade, reunindo serviços essenciais em um só espaço. Uma ação determinada pelo prefeito David Almeida e pelo secretário Saullo Vianna. A cada mês, levamos essa estrutura a diferentes bairros da cidade, priorizando áreas com maiores índices de exclusão social”, destacou o diretor do Departamento de Direitos Humanos e coordenador do programa “Manaus Mais Cidadã”, Moisés Gusmão.

Um dos destaques nesta edição foi a presença da Polícia Federal, que atuou na regularização documental de imigrantes. A programação ainda conta com atividades externas ao bem-estar, como corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelhas e esmaltação, além de apresentações musicais ao vivo, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família.



A costureira Maria Auxiliadora acredita no impacto positivo que a ação teve dentro da comunidade, ressaltando a qualidade dos serviços e a realização no final de semana, o que facilitou o acesso, além de destacar a importância de que iniciativas como essas sejam úteis a outros bairros, dada a necessidade de garantir os direitos da população.

“Hoje, tive a oportunidade de receber diversos atendimentos gratuitos, conseguindo resolver todas as minhas pendências no final de semana, o que facilita bastante nosso acesso, principalmente para nós que passamos uma semana inteira trabalhando. Fui recebido com muita gentileza em cada serviço, além de ser um ambiente muito bem organizado. Espero que todas as pessoas de todos os bairros possam ter a oportunidade de participar de eventos como esse”,.

Sobre o programa

Lançado em 2024, o “Manaus Mais Cidadã” tem como objetivo aproximar os serviços essenciais das comunidades, promovendo a inclusão social. A iniciativa integra áreas como saúde, educação, empregabilidade e assistência social, contribuindo para o fortalecimento dos direitos básicos da população.

