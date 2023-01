A Prefeitura de Manaus informa que, nesta segunda-feira, 16/1, os estoques da vacina Pfizer pediátrica, utilizada na vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade, foram zerados na capital amazonense. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde e orienta os pais que fiquem atentos à regularização dos estoques para levar as crianças nessa faixa etária para iniciar ou completar o esquema vacinal.

As doses de CoronaVac, autorizadas para crianças a partir de 3 anos, também foram totalmente utilizadas e não há estoque disponível desde o último sábado nas unidades de atendimento da capital.

Para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que recebem a Pfizer Baby (tampa cor de vinho), a vacinação segue normalmente nos pontos de vacinação específicos.

Os adolescentes a partir de 12 anos e o público adulto também podem seguir buscando os pontos de vacinação, uma vez que há vacina disponível para todas as doses – primeira, para os não vacinados, segunda para os que não completaram o esquema vacinal primário, e as três doses de reforço. Apenas os que receberam a primeira dose de CoronaVac e ainda não receberam a segunda devem aguardar.

A prefeitura informa, ainda que, ao mesmo tempo em que espera novas remessas do governo federal, mantém articulação com a Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que estuda novos remanejamentos de doses do interior do Estado para Manaus.

A previsão, de acordo com divulgação feita pelo Ministério da Saúde, é de que novas remessas de CoronaVac comecem a chegar aos estados a partir desta terça-feira, 17/1.

A falta de doses não terá impacto na emissão da Declaração do Cartão de Vacinação Atualizado, solicitado para matrícula nas escolas públicas. O documento pode ser solicitado em qualquer uma das unidades básicas de saúde, mediante apresentação da caderneta de vacinação.

Até o momento, 177.979 crianças de 6 meses a 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid; 100.892 receberam duas doses; e 3.312 de 5 a 11 anos receberam a terceira dose.