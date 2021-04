A Prefeitura de Manaus anunciou que, a partir de segunda-feira (12), a vacinação contra Covid será ampliada para todas as comorbidades elencadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde.

Os primeiros a serem vacinados serão os da faixa etária de 55 a 59 anos, nos sete pontos de vacinação da capital (veja endereços abaixo). A campanha segue ao longo da semana em ordem decrescente de idade.

As condições de saúde devem ser comprovadas com apresentação de laudo médico (original e cópia) no posto de vacinação. Assim como os diabéticos, os hipertensos que não tiverem laudo, podem apresentar receita médica em papel oficial do SUS ou da rede privada de saúde.

Já as pessoas vivendo com HIV devem apresentar um dos seguintes comprovantes: cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento médico; declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclon); ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4). Além dos comprovantes de comorbidade, é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto e CPF.

Vacinação de pessoas com comorbidades

A vacinação de pessoas com comorbidades (doenças preexistentes) teve início no dia 29 de março, pelos portadores de cardiopatias, diabetes e obesidade grave. Atualmente, são vacinadas pessoas desse grupo, com idade entre 30 e 59 anos.

O prefeito David Almeida destacou que Manaus já ultrapassou a meta de vacinar 90% dos trabalhadores de saúde, dos idosos de 60 anos ou mais e dos indígenas aldeados, que integram as fases iniciais da campanha.

De acordo com o “Vacinômetro” municipal, já foram vacinadas 28,5 mil pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. O Imuniza Manaus recebeu, até o momento, 50,7 mil cadastros indicando comorbidades. O cadastro não é obrigatório para a vacinação.