A passagem de Júlio César Nunes pelo Manaus acabou. Na tarde desta segunda-feira (12), o clube esmeraldino anunciou, por meio de nota oficial, a demissão do técnico gaúcho e de seu auxiliar técnico, Juninho Ribeiro.

A saída acontece um dia depois do Gavião Real sofrer uma derrota por 3 a 0 para a Tuna Luso-PA, pela quarta rodada do grupo A1 da Série D e que tirou a time da zona de classificação para a segunda fase.

Júlio César Nunes trabalhou no Manaus desde dezembro, participando da montagem do elenco que jogou o Campeonato Amazonense, a Copa Verde, Copa do Brasil e este início de Série D. Ao todo, foram 20 partidas disputadas, com: cinco vitórias, 10 empates e cinco derrotas. O treinador gaúcho encerra sua participação no clube esmeraldino com 41,67% de aproveitamento.

Na temporada, mesmo vencendo ¼ dos seus jogos na temporada, Júlio comandou o Manaus para duas finais de turnos no Barezão, avançou o time para a segunda fase da Copa do Brasil e quartas de final da Copa Verde e garantiu calendário para a temporada 2026, com a terceira classificação geral do Amazonense. Mesmo que não suba para a Série C neste ano, o Gavião terá uma nova oportunidade no ano que vem.

Buscando reabilitação na tabela de classificação e voltar para o G4, o Manaus irá encarar o Manauara, no próximo sábado, no estádio da Colina, pela quinta rodada da Série D. O Gavião do Norte é o quinto colocado, somando cinco pontos, enquanto o Robô da Amazônia é o segundo do grupo, com oito pontos ganhos e vindo de empate contra o Águia de Marabá-PA.

