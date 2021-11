Avalie o post

A conquista inédita veio com a vitória sobre a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) por 30 a 21, na noite da última quarta-feira (17)

Manaus – A equipe do Manauense conquistou o título do Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Masculino Série Prata, a segunda divisão da modalidade. A conquista inédita veio com a vitória sobre a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) por 30 a 21, na noite da última quarta-feira (17), no ginásio Amadeu Teixeira. As duas equipes vão disputar a Série Ouro em 2022.

O tudo ou nada para levantar a taça veio sob o total domínio do Manauense. Sem ser incomodado, a equipe não encontrou dificuldades para levantar o título, fechando o primeiro tempo em 18 a 10 e a segunda etapa em 30 a 21. Na disputa do terceiro lugar, no encontro das equipes do interior, a medalha de bronze ficou com o time de São Sebastião do Uatumã ao vencer o Novo Aripuanã por 39 a 29.

Para o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, a segunda divisão mostrou o interesse das equipes do interior e uma melhor qualidade nos jogos.

“Foi um campeonato de tiro curto, com oito equipes. Foram ótimos jogos, com destaque maior para as equipes do interior que fizeram questão de jogar a nossa segunda divisão. Foi um verdadeiro show de handebol com um bom crescimento técnico e tático. Isso só mostra que estamos crescendo, principalmente no nosso interior”, analisou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

