Aproximadamente 388kg de maconha tipo Skank de drogas foram apreendidas no casco de uma canoa que tombou nesta segunda-feira (16), no município de Barcelos (a 399 quilômetros a noroeste de Manaus).

De acordo com informações, a droga que estava escondida ficou visível para a população assim que a canoa tombou ao se aproximar da orla. Ao ser descoberta a população acionou a Guarda Municipal (GCM). A equipe realizou inspeção na embarcação e constatou a presença das drogas escondidas no casco da canoa.

A GCM então acionou a Polícia Militar para fazer a segurança do local e colaborar no transporte da droga até a Delegacia Interativa da Policia Cívil.

Abaixo áudio da entrevista do Secretário de Segurança Publica Municipal de Barcelos, falando sobre o ocorrido:

De acordo com o Secretário Municipal de Segurança Pública, houve denúncia após o roubo de um motor de poupa 40HPs no município de Santa Isabel do Rio Negro.

A polícia Civil está apurando a origem da droga, na embarcação tipo canoa estava um casal de colombianos e a filha deles.