Marinalda de Souza Ferreira, 50, e seus dois filhos, Jardel de Souza Izidoro, 32, e Manoel de Souza Izidoro, 30, foram presos neste sábado (18), por tráfico de drogas. Os três moravam em um depósito no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus, onde a polícia apreendeu meia tonelada de maconha. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (20).

De acordo com o delegado Guilherme Torres, adjunto da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a maconha encontrada no local é do tipo skunk, produzida na Colômbia e transportada para o Amazonas para abastecer o tráfico interno.

“Essa droga seria vendida em bocas de fumo aqui em Manaus e em alguns outros municípios do estado. A consequência disso seria um aumento na violência. Por isso essas apreensões são tão importantes. Nos últimos meses, só a polícia civil já apreendeu sete toneladas de drogas”, afirmou.

Conforme o delegado, com a apreensão, o prejuízo estimado para o mundo do crime é de R$ 7,5 milhões, e as investigações continuam para que os fornecedores sejam identificados.

Segundo o chefe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Rodrigo Torres, o depósito foi encontrado com auxílio de informações de inteligência do departamento. A família já estaria atuando no tráfico de drogas há alguns anos.

“É a primeira vez que eles são presos, mas nós sabemos que eles já atuam no mundo do crime há alguns anos. O imóvel é grande e a droga estava bem escondida. Os três já passaram por audiência de custódia e já estão em prisão preventiva, à disposição da Justiça”, finalizou.