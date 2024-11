O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras foi em 2020, mas o treinador mostra que segue atento ao que acontece no clube. Em entrevista, Luxa não escondeu sua empolgação com Estêvão e até entregou dica ao técnico Abel Ferreira: “Adoro o Abel, é gente boa para caramba. Abel, dê um jeito de botar o Estêvão para dentro.”

Luxemburgo revelou o que faria se fosse o comandante do jovem: “Ele é muito talento para ficar do lado do campo dando drible ali, cara. Ele vai fazer drible e vai botar os caras na cara do gol. Ele joga demais ali pelo lado, se é o que eles entendem para o futebol hoje. Mas eu não desperdiçaria um jogador daquele jogando por dentro, sendo um cara que vai sair pra direita, esquerda, solto, podendo dar drible, podendo fazer o que ele quer. Aquele moleque joga muita bola.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Verdão volta a campo contra o Bahia, na próxima quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a vice-líder da competição com 64 pontos, 4 a menos que o líder Botafogo. São 19 vitórias, 7 empates e 7 derrotas em 33 jogos, somando 64% de aproveitamento. O jogo entre Bahia e Palmeiras terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.