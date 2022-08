A visita do ex-presidente Lula ao Amazonas foi adiantada e deve acontecer na próxima semana, no da 31 de agosto.

A informação foi confirmada pelo presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos. “Ele adiantou a visita a pedido do povo amazonense. Temos certeza que esse será um momento histórico”, salientou o presidente do partido.

Segundo Sinésio a agenda será fechada na tarde desta terça-feira (23), mas algumas programações já foram adiantadas. Lula ficará na capital amazonense por dias dias.

No primeiro, ele participará de um comício onde discusara para a militância dos partidos que o apoiam. O local e o horário ainda não foram divulgados.

No dia seguinte, o ex-presidente visitará fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM) o que, na avaliação de Sinésio, deve simbolizar o compromisso de Lula com a manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Neste dia ele também deve se reunir com lideranças indígenas e ter conversas com aliados políticos. Outros detalhes sera o divulgados após uma reunião com lideranças do PT, PV e PCdoB, que compõem a Federação Brasil da Esperança.

A informação também foi confirmada nas redes sociais de Anne Moura (PT), vice candidata de Eduardo Braga (MDB) ao Governo do Estado.

Segundo a petista, ele vem se encontrar com lideranças que o representa.

A presença do candidato na capital amazonense vem sendo ventilada desde junho, mas foi adiada por conta de interesses locais do partido, segundo havia sido informado para a imprensa na ocasião.

