O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico no Palácio do Alvorada. O chefe do Executivo precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no sábado (19/10), após registrar ferimento na cabeça.

De acordo com o boletim médico divulgado pela presidência, Lula registrou um “ferimento corto-contuso em região occipital”. Entretanto, a nota não dá mais detalhes.

O termo “ferimento corto-contuso” refere-se a uma lesão causada por um impacto que envolve tanto corte quanto contusão. E a “região occipital” fica na parte de trás da cabeça.

Ainda segundo o boletim médico, a equipe que atendeu o presidente o orientou a evitar viagens aéreas de longa distância, mas o liberou para exercer suas demais atividades corriqueiras.

A expectativa é de que o presidente trabalhe normalmente no Palácio do Planalto na segunda-feira (21/10).