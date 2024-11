Luiz Henrique, jogador do Botafogo, fez um pedido de desculpas a Hulk antes da aguardada final da Copa Libertadores, que acontecerá no próximo sábado (30). A declaração do atacante veio após uma semana marcada por polêmicas entre os atletas das duas equipes, que culminaram em uma confusão durante um jogo anterior. Em uma entrevista concedida à TV Globo, Luiz Henrique expressou seu respeito por Hulk e enfatizou a importância do respeito mútuo em campo. “Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. Temos que nos respeitar dentro de campo”, afirmou o jogador, buscando encerrar a situação conturbada.

A confusão que gerou a tensão entre os jogadores ocorreu durante o empate sem gols entre Botafogo e Atlético-MG. Nesse jogo, Luiz Henrique foi expulso após arremessar uma garrafa, e Hulk havia comentado que o goleiro reserva do Atlético-MG teria ouvido ofensas proferidas pelo atacante do Botafogo. Luiz Henrique concluiu sua declaração ressaltando a necessidade de seguir em frente. “É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor”, disse, demonstrando seu desejo de que a final seja marcada por um bom desempenho de ambas as equipes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo está agendada para sábado, às 17 horas, no horário de Brasília. O confronto será realizado no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e promete ser um grande espetáculo para os torcedores.

Leia também

Marinha do Brasil nega que tenha deixado tanques de prontidão para golpe



Marcos do Val foi encarregado para ‘atrapalhar’ as investigações do suposto golpe de Estado, aponta PF



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos