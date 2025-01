O atacante Luiz Henrique, que se destacou no Botafogo durante as vitórias na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Zenit, da Rússia. O jogador, de 24 anos, firmou um contrato de quatro anos, com a possibilidade de extensão. A negociação foi fechada por 33 milhões de euros, um valor que será usado integralmente para ajudar o Lyon, clube francês também de John Textor, a evitar o rebaixamento, segundo os jornais “Marca” e “L’Equipe”. Luiz Henrique, que se transferiu para o Botafogo vindo do Betis, teve uma temporada impressionante em 2024. Ele anotou 12 gols e forneceu seis assistências em 55 partidas, o que lhe garantiu uma convocação para a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como parte do acordo, o Botafogo ficará com o meio-campista Wendel, que, a princípio, chegará ao clube carioca em junho, após o encerramento do Campeonato Russo. No Zenit desde 2020, o atleta de 27 anos fez 142 partidas, anotou 21 gols e distribuiu 32 assistências para os companheiros. As negociações também facilitaram a compra do atacante Artur, que se despede imediatamente do atual campeão russo com 35 jogos, sete gols e seis assistências no período de um ano em que defendeu o time azul e branco. O jogador formado no Palmeiras conquistou três troféus nacionais na temporada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias