A cantora Ludmilla anunciou, nesta segunda-feira (18), um show de sua nova turnê "Ludmilla In The House" em Manaus. O anúncio foi publicado pela artista em suas redes sociais com todas as datas e cidades onde deve se apresentar.

Na publicação, a data divulgada para a realização do show em Manaus é no dia 29 de junho, final de semana do Festival de Parintins. O local escolhido para apresentação da artista é o Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul da capital.

Segundo a cantora, os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (19), a partir do meio dia, pelo site https://www.ludmillainthehouse.com.br/.

Turnê

Chamada de "Ludmilla In The House", a turnê será uma celebração de toda a carreira da artista, dez anos após o lançamento de seu primeiro disco, o "Hoje".

De acordo com Ludmilla, a nova turnê estreia em maio de 2024. Uma das paradas já está confirmada: ela se apresenta no Rock in Rio 2024, pela primeira vez no Palco Mundo do evento, festival que acontece em setembro no Rio de Janeiro. A cantora se apresentará em arenas, estádios e outros locais de médio e grande porte. Confira: