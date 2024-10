Na terceira rodada da Liga das Nações da Uefa, nesta quinta-feira (10), três seleções tradicionais viveram emoções distintas. A França brilhou ao golear Israel por 4 a 1, a Itália frustrou-se após ceder empate para a Bélgica, enquanto a Inglaterra decepcionou com uma derrota inédita para a Grécia. Franceses e italianos estão no Grupo 2 da primeira divisão do torneio. Já o English Team disputa uma divisão inferior. As seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (14), pela quarta rodada.

França vence com autoridade

Mesmo sem Mbappé, a França não teve dificuldades para superar Israel em Budapeste, vencendo por 4 a 1. O primeiro gol saiu cedo, aos 6 minutos, com Eduardo Camavinga, mas a equipe israelense reagiu com Omri Gandelman aos 24. No entanto, os Bleus recuperaram a liderança rapidamente com Christopher Nkunku, aos 28. Já no final da partida, Mattéo Guendouzi e Bradley Barcola ampliaram, fechando o placar. Com o resultado, a França manteve a vice-liderança do grupo, um ponto atrás da Itália.

Itália vacila após abrir 2 a 0

Em um duelo movimentado no Estádio Olímpico de Roma, a Itália começou bem e abriu 2 a 0 sobre a Bélgica, com gols de Cambiaso e Retegui. No entanto, a expulsão de Lorenzo Pellegrini aos 40 minutos mudou o rumo da partida. Aproveitando a vantagem numérica, a Bélgica descontou com De Cuyper e, no segundo tempo, Trossard empatou em jogada ensaiada. Apesar do tropeço, a Itália segue na liderança do grupo, agora com sete pontos.

Inglaterra decepciona em casa

No Estádio de Wembley, a Inglaterra foi surpreendida pela Grécia, que venceu por 2 a 1. Pavlidis marcou duas vezes para os gregos, enquanto Jude Bellingham descontou para os ingleses. Essa foi a primeira vitória da Grécia sobre a Inglaterra na história do futebol. A derrota complicou a situação inglesa na competição, deixando a equipe fora da zona de classificação.

Confira os resultados desta quinta da Liga das Nações

Liga A: Grupo 2

Israel 1 x 4 França

Itália 2 x 2 Bélgica

Liga B: Grupo 2

Inglaterra 1 x 2 Grécia

Finlândia 1 x 2 Irlanda

Liga B: Grupo 3

Áustria 4 x 0 Cazaquistão

Noruega 3 x 0 Eslovênia

Liga C: Grupo 4

Letônia 0 x 3 Macedônia do Norte

Ilhas Faroe 2 x 2 Armênia

Liga D: Grupo 1

Gibraltar 1 x 0 San Marino

Liga D: Grupo 2

Moldávia 2 x 0 Andorra

