A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina – realizou um levantamento sobre a busca de viagens para Buenos Aires por conta da final da Copa Libertadores da América. A partida, entre os times do Atlético-MG e do Botafogo, acontecerá no dia 30 de novembro de 2024, no Estádio Monumental de Nuñez, na capital da Argentina.

O estudo revela que o interesse dos brasileiros para Buenos Aires cresceu 352% para o período do jogo (30/11 a 1/12), em relação ao final da semana anterior (22/11 a 24/11). O levantamento considera as buscas por passagens aéreas no site e app da companhia.

“Na Decolar, o cliente pode montar o pacote de viagem do seu jeito, escolhendo o voo e hotel que deseja, gerando uma economia de até 35% em comparação ao que é pago comprando os produtos separadamente ”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil.

