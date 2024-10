Liam Lawson, de 22 anos, fará sua estreia como piloto oficial da Red Bull F1 Team, equipe satélite da Red Bull, na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ele assume o lugar de Daniel Ricciardo, sacado no meio da temporada. Lawson expressa sua preocupação com o desafio que representa competir em um fim de semana de corrida sprint em Austin, afirmando que há muito a aprender e que a pressão sobre ele aumentou consideravelmente. O jovem piloto admite que, apesar de ter se preparado adequadamente, ele enfrentará desvantagens em relação a outros competidores que já participaram da maior parte da temporada.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lawson destaca a complexidade de aprender o traçado de Austin em um evento que tenha corrida sprint, uma vez que não possui experiência anterior na pista, o que pode dificultar seu desempenho. Ele também menciona que sua vivência em circuitos novos se limita a algumas sessões de treinos livres em outras pistas, o que não é suficiente para se sentir totalmente à vontade. Essa falta de familiaridade com o circuito pode impactar sua performance durante a corrida.

No aspecto psicológico, Lawson se sente mais preparado do que no ano anterior, embora reconheça que não há como se preparar para a atenção e a visibilidade que receberá como piloto oficial. Ele espera que sua participação nas corridas restantes não seja apenas uma mera formalidade e deseja surpreender a todos, considerando este momento como o início de sua trajetória na Fórmula 1.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias