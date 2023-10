Lewis Hamilton, renomado piloto britânico da equipe Mercedes, surpreendeu o mundo automobilístico ao anunciar sua incursão em um novo empreendimento. Nas vésperas do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, Hamilton revelou em suas redes sociais que está ingressando no mercado de bebidas, mais especificamente no comércio de tequilas não alcoólicas. Utilizando sua expertise nas pistas e sua consciência sobre a importância de não consumir álcool antes de dirigir, o sete vezes campeão mundial se uniu a Iván Saldaña e Casa Lumbre para criar a Almave, a primeira e única marca de tequilas não alcoólicas do mundo. A bebida é produzida a partir do agave-azul, planta nativa do México e ingrediente essencial na produção da icônica tequila.

O lançamento oficial da Almave ocorrerá nesta quinta-feira. Hamilton compartilhou sua empolgação com a parceria e explicou os motivos que o levaram a embarcar nesse projeto. “A Almave é para pessoas como eu, que estão constantemente desafiando os limites do possível, que apreciam o sabor da tequila, mas priorizam o equilíbrio, a longevidade e uma vida plena”, escreveu o piloto da Mercedes. Ele também confessou seu apreço pela tequila. “Quando conheci Saldaña, ficou evidente que ambos compartilhamos o amor pela tequila e que havia uma lacuna no mercado. A Almave incorpora técnicas tradicionais de produção de tequila para criar uma bebida destilada sem álcool que não compromete o sabor nem a qualidade. Estou extremamente orgulhoso de ser um dos fundadores. Espero que você aborde essa novidade de mente aberta, experimente e se apaixone tanto quanto eu”, afirmou Hamilton. O lançamento da Almave acontece na mesma semana do GP do México. Atualmente ocupando a terceira posição no campeonato mundial de pilotos, Hamilton busca sua primeira vitória na temporada e almeja conquistar o vice-campeonato, já que o holandês Max Verstappen já garantiu o título de 2023. A corrida no México está marcada para o domingo, 29.