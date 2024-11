LIRAa: realização do 2º Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti do ano segue até o dia 23 de novembro.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou a vistoria de 25.952 imóveis para realização do 2º Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) do ano de 2024, que segue até o dia 23/11.

O trabalho ocorre em imóveis que foram selecionados por amostragem nos 63 bairros da capital, com o envolvimento de 290 profissionais, entre agentes de controle de endemias, agentes comunitários de saúde, motoristas, supervisores e coordenadores de área.

O chefe do Núcleo de Controle de Agravos Transmitidos por Aedes (Nucata/Semsa), Edvaldo Rocha, explicou que o LIRAa tem como objetivo obter informações atualizadas sobre o cenário atual do índice de infestação do Aedes aegypti no município de Manaus, o que vai permitir direcionar as ações de prevenção e controle de forma mais eficiente.

A partir do levantamento, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, de Zoonoses e da Saúde do Trabalhador (Dvae/Semsa) vai produzir os mapas de infestação e o nível de vulnerabilidade dos 63 bairros.

No momento das visitas domiciliares, os agentes de saúde também estarão realizando ações de Educação em Saúde junto aos moradores, com orientações quanto aos sinais e sintomas de dengue, zika e chikungunya, e das formas de prevenção para minimizar os riscos e combater os principais focos de criação e reprodução do mosquito transmissor.

O chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (DIVDTV/Semsa), Alciles Comape, alerta que o controle vetorial do Aedes é uma ação de responsabilidade coletiva e não restrita aos serviços de saúde.

“A maioria criadouros do mosquito são encontrados em ambiente domiciliar, nas áreas internas e também externas do imóvel. E todas as pessoas podem contribuir realizando uma vistoria semanal nos imóveis, eliminando possíveis depósitos que podem servir como criadouro do mosquito”, afirmou Alciles.

De acordo com Comape, em 2024, o município registrou 10.225 casos notificados de dengue, sendo que cerca de oito mil foram notificados no primeiro quadrimestre. No total de casos este ano, 2.488 casos foram confirmados.

Unidades em Manaus que vacinam contra a dengue

A lista de unidades que ofertam a vacina, com endereço e horários de funcionamento, pode ser conferida no link https://www.manaus.am.gov.br/semsa/wp-content/uploads/sites/8/2024/08/SALAS-DE-VACINA-QDENGA-1.pdf.

