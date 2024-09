A temporada da NFL está apenas começando, mas a atração principal do show do intervalo do Super Bowl foi divulgado na manhã deste domingo (8). O rapper norte-americano Kendrick Lamar será o responsável pela apresentação de um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. A divulgação foi feita pelas redes sociais do cantor e da NFL.

No vídeo de divulgação, o cantor aparece lançando algumas bolas de futebol americano e não apenas anuncia sua participação no show do intervalo, como convida todos os espectadores a assistirem sua apresentação, que vai acontecer no dia 9 de fevereiro de 2025, no estádio Caesars Superdome em Nova Orleans.

– Meu nome é Kendrick Lamar e eu vou me apresentar no Super Bowl. Você sabe que só tem uma oportunidade para ganhar o campeonato, sem segunda rodada. Vamos lá, para cima, boom. Eu não quero que você perca isso. Me encontre em Nova Orleans em 9 de fevereiro de 2025. Vista a sua melhor roupa, mesmo que esteja assistindo de casa – disse o cantor em vídeo de divulgação.

Essa não é a primeira vez que Lamar participa do show do intervalo. Em 2022, o artista se juntou a cantores como Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent para se apresentar. Desta vez o rapper será a atração principal da festa.

