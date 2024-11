A 2ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual e de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus esta realizando a audiência de instrução penal que tem como acusados Rodrigo Wenderson Nunes dos Santos, 31 anos, e Victor Igor dos Santos, 21 anos, presos na “Operação Carimbadores” em maio deste ano.

Eles foram denunciados pelo MPAM (Ministério Público do Estado do Amazonas) por divulgarem conteúdos com cenas de sexo ou nudez envolvendo crianças e adolescentes, além de tentar transmitir HIV para as vítimas. A denúncia contra os dois acusados foi aceita pela justiça no dia 11 de julho deste ano.

A audiência foi por videoconferência coordenada pelo juiz Rosberg de Souza Crozara. Foram ouvidas testemunhas, entre elas, duas delegadas da Polícia Federal, que primeiramente investigou o caso, além de uma delegada e uma investigadora da Polícia Civil do Amazonas. Uma testemunha não foi localizada.

O Ministério Público requereu também a intimação de mais uma delegada da Polícia Civil do Amazonas, além de reiterar a necessidade da perícia em aparelhos celulares apreendidos. A audiência prossegue no dia 18 de dezembro de 2024, às 8h30, quando serão ouvidas as testemunhas restantes e, possivelmente, os réus. Os dois acusados estão presos preventivamente.

Segundo denúncia do Ministério Público, o inquérito policial apresenta impressões de trocas de mensagens que apontam que os acusados adquiriram e compartilharam fotos e vídeos de crianças em cenas de estupro de vulnerável, bem como admitem a prática de relações sexuais desprotegidas com o objetivo de transmitir o vírus HIV/Aids.

