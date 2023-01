A Suprema Corte da Catalunha aceitou a denúncia feita por uma mulher contra o lateral brasileiro Daniel Alves, de 39 anos. O jogador do Pumas é acusado de abusar de uma mulher durante uma festa em uma boate em Barcelona no final do ano passado.

O processo foi aberto no tribunal após uma denúncia da polícia, após um suposto crime de abuso em uma casa noturna na região de Barcelona no final de dezembro.

Apesar de não citar nominalmente o brasileiro, o processo se refere a Daniel, segundo informação da agência Reuters.

O lateral se pronunciou após o caso vir a público. Em entrevista ao programa de TV espanhol Y ahora Sonsoles, ele confirmou que esteve no local e no dia em questão, mas negou o crime.

“Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus”, rebateu Daniel.

Na denúncia, o jogador é suspeito de tocar as partes íntimas de uma mulher sem o seu consentimento. A moça teria acionado a segurança da balada, que entrou em contato com a polícia. Quando a polícia chegou à casa noturna, Daniel Alves já teria deixado o local.

O post Justiça aceita denúncia e Daniel Alves é suspeito de abuso sexual apareceu primeiro em Portal Você Online.