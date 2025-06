Visuliazação: 0

Um atropelamento grave registrado na manhã desta terça-feira (24/06), na rua Paraná Mirim, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, resultou na morte de um jovem e deixou duas outras pessoas feridas. As vítimas foram atingidas por um veículo ainda não identificado.

De acordo com testemunhas, o carro trafegou em alta velocidade antes de atingir o grupo de pedestres. Vídeos feitos por populares mostram as vítimas caídas ao chão, cobertas de sangue. Moradores procuraram prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam as equipes de emergência.

O jovem teve o óbito constatado ainda no local, após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo apareceu na via até a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção.

As demais vítimas, sendo um homem e uma mulher, foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), e encaminhadas com ferimentos graves para unidades de saúde da região. Até o momento, o estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi acionada e deve iniciar as investigações para identificar o condutor do veículo e apurar as circunstâncias exatas do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foram até o local para auxiliar na reorganização do trânsito e nas diligências de purificação. As causas do acidente e a fuga do motorista serão esclarecidas no decorrer das investigações.