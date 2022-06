Avalie o post

MANAUS — Investigações confirmam que nesta quarta-feira, 15, um dos suspeitos do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, confessou o crime para a Polícia Federal (PF). Segundo fontes sigilosas, o ativista e o jornalista foram esquartejados e incendiados.

A Polícia Federal do Amazonas levou, no início da tarde desta quarta-feira, 15, Oseney ao local do crime. De acordo com as fontes, a confissão veio ainda na noite dessa terça-feira, 14, quando o homem estava sendo interrogado pelas autoridades policiais. A expectativa é que os corpos sejam encontrados ainda na tarde desta quinta-feira, 15.

Os relatos dão conta de que Dom Phillips e Bruno Pereira estavam navegando pelo Rio Itaquaí, próximo ao município de Atalaia do Norte, quando flagraram os suspeitos pescando pirarucu em uma região de pesca ilegal. O jornalista e o indigenista, que estavam fotografando na localidade, foram rendidos e mortos em uma vala, uma espécie de buraco.

Via: Cenárium