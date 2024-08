Após vitória do Iguatu-CE por 2 a 1 sobre o Manaus, e classifiacação para as quartas de final, jogadores foram às vias de fato com chutes e pontapés.

O Iguatu-CE venceu o Manaus por 2 a 1 neste sábado, no estádio Morenão, no interior do Ceará e garantiu a classificação para as quartas de final da Série D. No primeiro, na capital amazonense, as equipes haviam empatado em 2 a 2.

Após a partida e a comemoração dos donos da casa, jogadores do Manaus foram reclamar sobre provocações. Foi quando o clima esquentou e, em vídeo, é possível atletas dos dois times, e até dirigentes, trocando socos e pontapés.

Com a vitória, o Iguatu se classificou para as quartas de final, que é o duelo que vale o acesso para a Série C do Brasileirão.

Até o fechamento desta matéria, nem Manaus e nem Iguatu haviam se manifestado a respeito da confusão no fim do jogo.

O post Jogo da SérieD termina em pancadaria generalizada no Ceará apareceu primeiro em Portal Você Online.