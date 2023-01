O jogador brasileiro Daniel Alves, foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira (20) por conta de um processo que responde por suposto assédio sexual durante uma festa na noite de 31 de dezembro em Barcelona.

Segundo a denúncia que originou o processo, uma mulher de 23 anos o acusa de assédio durante a festa. Ele nega.

De acordo com a rede de TV espanhola RTVE, o atleta, de 39 anos, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, respondeu a uma intimação da polícia nesta quinta-feira (19) e se dirigiu à delegacia de Les Corts, situada perto do estádio Camp Nou. Na sequência ficou detido e saiu de lá em uma viatura da polícia.