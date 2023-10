Em meio aos ataques do Hamas e as respostas de Israel, milhões de pessoas que vivem na região estão tentando ficar em segurança. O jogador Lucas Salinas, do FC Ashdod, é um dos brasileiros que está no país e está evitando se expor. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o atleta revelou que está em um apartamento junto de um colega colombiano e que a orientação das autoridades é de ficar em casa e prestar atenção nos alertas. “Orientação é para ficar em casa. Quanto mais perto você tá da zona de Gaza, menor é o tempo você tem para ir o bunker quando toca o alarme. Daqui são 50 quilômetros para a faixa, então está perto. Você tem 1 minuto para ir para o bunker e procurar o abrigo”, disse Lucas. Apesar do momento de tensão, o jogador disse que o alarme de mísseis não soa desde a noite e que o momento é mais tranquilo. “Daqui consigo escutar os mísseis sendo interceptados no ar. Mas, por agora, o alarme não soa desde ontem à noite. Vamos dizer que está em uma fase mais tranquila”, explica. O atleta ainda disse que o Itamaraty pediu para que os brasileiros preencham um formulário para elaborar uma possível retirada da região.

Confira a entrevista na íntegra: