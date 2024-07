Morreu, nesta terça-feira (16), Joe Bryant, pai do falecido Kobe Bryant, em decorrência de um derrame cerebral. A informação foi confirmada pela imprensa americana e equipes das quais fez parte. Conhecido como “Jellybean”, pelo seu gosto por doces, Joe se formou na Universidade La Salle e foi selecionado na primeira rodada do Draft da NBA de 1975, pelo Golden State Warriors. No mesmo ano foi trocado pelo Philadelphia 76ers, onde jogou quatro temporadas e antes de se mudar para Europa, ainda passou pelo San Diego Clippers e Houston Rockets. Entre 2003 e 2015, o ex-ala de 2,05m atuou como treinador, começando no basquete feminino, na pequena escola próxima da Filadélfia, Akiba Hebrew Academy, e passando por Tailândia e Japão, onde encerrou a carreira no Rizing Fukuoka.

“Ficamos tristes em anunciar o falecimento do grande jogador de basquete da La Salle Joe Bryant”, escreveu nesta terça-feira a equipe universitária que Joe defendeu como jogador (1973-1975) e treinador (1993-1996).

“Era um membro muito querido da família Explorer e fará muita falta”, acrescenta a nota, que não detalha a causa da morte.

Fran Dunphy, atual técnico do time da La Salle, declarou ao jornal The Philadelphia Inquirer que Joe sofreu recentemente um derrame cerebral.

Por sua vez, o Olimpia Milan, equipe italiana da qual Joe foi coproprietário junto com Kobe, também disse estar “profundamente triste com o falecimento de Joe Bryant”.

Joe Bryant pouco apareceu em público desde o acidente de helicóptero que matou seu filho Kobe, sua neta Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas.