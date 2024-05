O ex-deputado federal Jean Wyllys, atualmente filiado ao PT, fez duras críticas ao seu partido e disse que o governo Lula é de “centro-direita”. Em seguida, declarou que a sigla deve se tornar coadjuvante na política nacional.

– Virou um governo de centro-direita , o que é muito melhor do que um governo fascista – disse o ex-psolista em entrevista ao Futeboteco, canal do YouTube.

– Mas eu gostaria, na minha opinião, que Lula não deveria ser candidato em 2026. Já deu. A figura dele não tem mais a força para conter [o bolsonarismo]. É difícil falar isso, porque vou ser xingado, tem o lulismo que tem dificuldade de fazer críticas. Mas Lula pode ser um grande cabo eleitoral.

Questionado sobre quem poderia substituir Lula nas próximas eleições, Wyllys indicou Simone Tebet (MDB).

– Vou apanhar agora: acho que chegou a hora do PT sair do protagonismo, vir para a retaguarda e apostar no nome de Simone Tebet como candidata de cabeça de chapa e Silvio Almeida como vice – declarou.

Jean Wyllys disse que Lula, por conta da idade, tem se tornado mais conservador e que poucos dos seus ministros representam as minorias. Ele também defendeu a ideia do Brasil voltar a eleger uma mulher para a Presidência.

– Simone Tebet tem diálogo com a centro-direita, com as classes dominantes, é ruralista, mas ela é mulher e nós precisamos de uma mulher.

O ex-parlamentar disse ainda que Tebet é um nome melhor do que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, por esse poder de conversar com vários setores.

O post Jean Wyllys critica PT e quer trocar Lula por Tebet apareceu primeiro em Portal Você Online.