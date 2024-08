O skatista brasileiro Augusto Akio conquistou a medalha de bronze no skate park de Paris 2024. Com o notão 91.85, o ‘Japinha’ subiu no pódio com o bicampeão olímpico Keegan Palmer e o medalhista de prata Tom Schaar. Pedro Barros ficou em 4º, com a nota 91.65, e Luigi Cini em 7º, com 76.89.

Augusto Akio foi o primeiro a dar a volta na Place de Concorde, em Paris. Na primeira tentativa, o skatista não conseguiu fazer os 45 segundos e ficou com 2.66. Na segunda volta, ele brilhou e subiu provisoriamente para a terceira colocação, com a nota 81.34.

Na última volta, Augusto Akio cravou a sua volta, com manobras altas, sem erros e conseguiu a nota 91.85, assumindo a terceira posição. Luigi Cini fez boa volta, mas errou a última manobra. Levou a nota 76.89 e ficou na colocação. Pedro Barros fez uma volta perfeita, mas ficou com a nota 91.65 e terminou em quarto lugar.

