James Rodríguez não conseguiu levar a Colômbia ao título da Copa América em final contra a Argentina, mas não deixou os Estados Unidos de mãos vazias. Antes de retornar ao São Paulo, o meia foi eleito o melhor jogador da competição. Não é para menos. Sua seleção disputou seis partidas na campanha do vice-campeonato e o camisa 10 foi eleito o melhor em campo em quatro oportunidades. O camisa 10 colombiano também terminou como o maior “garçom” da Copa América, com seis assistências, e ainda contribuiu com um gol, na goleada sobre o Panamá, por 5 a 0. As boas atuações foram acompanhadas de perto pelo presidente do São Paulo, Julio Casares, que chefiou a delegação brasileira nos Estados Unidos.

James Rodríguez tem contrato com o São Paulo até julho de 2025 e não se firmou com a camisa tricolor. Desde a sua chegada, no ano passado, foram 22 jogos e dois gols, além de três assistências. Chegou a pedir para sair, antes de voltar atrás na decisão. A diretoria espera que as boas atuações pela seleção colombiana despertem o interesse de outros clubes em James Rodríguez. Enquanto isso, ele fica à disposição do técnico Luis Zubeldía. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, diante do Grêmio, no MorumBis, pelo Brasileirão. E novamente não contará com James Rodríguez. Apesar de a diretoria rever a possibilidade de saída, deve ocorrer um papo com o jogador para uma definição do futuro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile