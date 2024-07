Isabelle revelou que está com uma grande crise de renite após reclamar na semana passada do frio de São Paulo. A cunhã que vive uma rotina louca de troca de clima, disse que não está fácil encarar os choques térmicos após assumir compromissos em vários regiões do Brasil. A matéria é do Estado do Amazonas.

“Só povo do Amazonas entende”, disse, em vídeo onde aparece fanha, dizendo que recorreu à “copaíba” para não cair doente e manter a agenda em dia.

VEJA O VÍDEO