Visuliazação: 0

O Internacional está nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Na chuvosa noite desta quarta-feira (28), o Colorado derrotou o Bahia por 2 a 1 de virada no Beira-Rio, confirmou a classificação e eliminou o rival, que disputará a repescagem na Sul-Americana.

Os gols saíram todos no segundo tempo. O time de Rogério Ceni saiu à frente com Jean Lucas, que aproveitou rebote de Anthoni na finalização de William José aos oito. Quatro minutos depois, veio a igualdade. Bruno Henrique encontrou Vitinho, que estufou as redes de Marcos Felipe. O resultado já garantia os gaúchos à próxima fase, mas veio a virada. Aos 31, Wesley cruzou na cabeça de Rafael Borré, a principal atração dos mandantes, que não perdoou.

Com o resultado, o Inter terminou com 11 pontos, ficou em primeiro lugar no Grupo F e classificado às oitavas de final. O Bahia acabou com sete, no terceiro lugar e está eliminado.

O Inter está classificado às oitavas e aguarda sorteio para conhecer o rival. O Bahia disputará a repescagem da Sul-Americana. O Colorado entra em campo no domingo (1) pelo Brasileirão, quando enfrenta o Fluminense às 20h30 (horário de Brasília) no Beira-Rio. O Bahia recebe o São Paulo no sábado (31), às 18h30 (horário de Brasília) na Fonte Nova.

O post Internacional vira e elimina Bahia da Libertadores apareceu primeiro em Portal Você Online.