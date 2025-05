Visuliazação: 1

O Centro de Ensino Literatus, referência na formação técnica profissional no Amazonas, anuncia uma oportunidade imperdível para quem busca qualificação e inserção no mercado de trabalho. Até o dia 3 de junho, a instituição está com matrículas gratuitas para 15 cursos técnicos presenciais, democratizando o acesso à educação de qualidade e impulsionando o futuro profissional dos amazonenses.

A promoção abrange uma vasta gama de áreas, contemplando os cursos de Enfermagem, Análises Clínicas, Nutrição e Dietética, Estética, Radiologia, Farmácia, Rádio e Televisão, Gastronomia, Automação, Mecânica, Eletrotécnica, Edificações, Segurança do Trabalho, Informática e Manutenção e Suporte em Informática. A diversidade de opções reflete a preocupação do Literatus em atender às necessidades do mercado de trabalho local e regional.

Com 34 anos de atuação no Amazonas, o Literatus se consolidou como uma instituição de ensino de excelência, formando mais de 45 mil profissionais técnicos que hoje atuam em diversas empresas e setores. Essa trajetória de sucesso é fruto de um compromisso contínuo com a qualidade de ensino e a empregabilidade de seus alunos.

Os diferenciais do Literatus contribuem diretamente para a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado. A infraestrutura moderna e os laboratórios bem equipados proporcionam um ambiente de aprendizado prático e imersivo, replicando cenários reais das profissões.

Além disso, a instituição oferece suporte pedagógico individualizado, garantindo que cada aluno receba a atenção necessária para desenvolver suas habilidades. O material didático completo e o conteúdo programático, alinhado com as exigências do mercado de trabalho, garantem que os egressos estejam aptos a desempenhar suas funções com competência.

As parcerias com empresas locais são outro ponto forte do Literatus, facilitando a inserção dos alunos em estágios e, posteriormente, em vagas de emprego. Essa proximidade com o setor produtivo assegura que a formação seja constantemente atualizada e relevante para as demandas do mercado.

A equipe de instrutores do Literatus é composta por profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas de atuação. Essa expertise prática é transmitida em sala de aula, enriquecendo o aprendizado e preparando os estudantes para os desafios do dia a dia profissional.

“O curso técnico é um atalho inteligente para o mercado de trabalho. Em um cenário dinâmico como o do Amazonas, com crescimento em diversos setores, a demanda por profissionais técnicos qualificados é constante e crescente. Nossos cursos preparam o aluno não apenas com teoria, mas com a prática e as habilidades que as empresas realmente precisam, aumentando as chances de inserção e ascensão profissional”, destaca a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

A promoção de matrícula grátis representa uma oportunidade única para investir em educação de qualidade, sem o custo inicial da matrícula. Interessados devem se dirigir a uma das unidades do Literatus até o dia 3 de junho para garantir sua vaga em um dos cursos técnicos presenciais.

A instituição conta com a sede Pará, localizada na rua Pará, 165, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, e a sede Grande Circular, localizada na avenida Autaz Mirim, 5924, no bairro São José Operário, na Zona Leste. Para mais informações os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (92) 3584-1925 ou ainda pelo novo portal do Literatus (www.literatus.edu.br), lançado na última semana.

O Portal traz várias novidades, entre elas, catálogo de cursos (presenciais e online), com informações detalhadas e acesso direto para inscrição, otimizando o processo de escolha para os interessados; Informações sobre unidades, com a localização e detalhes da infraestrutura de cada polo de ensino; Plataforma para empresas parceiras (Programa Melhor Aprendiz), que funciona como um canal de gestão e acompanhamento de aprendizes; e Agência de Integração, com Ferramentas para empresas encontrarem estagiários qualificados e para alunos acessarem oportunidades de estágio.

Sobre o Grupo Literatus

O Grupo Literatus iniciou a sua atuação em 1991, por meio da Creche e Maternal Bebê e Companhia, em seguida nasceu o Centro Literatus com o objetivo de ampliar o atendimento para a Educação Infantil, além de oferecer Ensino Fundamental e Médio. Em 1999, devido à necessidade de contribuir para a formação de profissionais de saúde, a instituição passou a oferecer o curso Técnico em Enfermagem. No ano seguinte, novos cursos técnicos e superiores passaram a fazer parte do portfólio do Literatus. Em 2014, com a venda da faculdade, a instituição passou a focar na Educação Profissional e descontinuou a oferta do Ensino Básico. E, atualmente, além dos cursos técnicos e especializações, o Literatus também oferece capacitações presenciais e online, Educação para Jovens e Adultos (EJA), programa Melhor Aprendiz e atua como agente integrador, sendo uma ponte entre estagiários e empresas. Para mais informações acesse o novo portal da instituição: www.literatus.edu.br.