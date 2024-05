Show ‘Empodera’ apresenta o lançamento EP “Buscando Encontrar” no dia 14/05

O Instituto Incluir promove o show gratuito ‘Empodera’ da cantora carioca Tay, no Circo Voador, na Lapa, Centro do Rio, no próximo dia 14 de maio, terça-feira, às 20h. No evento, que contará com a participação especial das cantoras Cleo, Clarice Falcão e King Saints, a compositora lança o EP “Buscando Encontrar”, que traz canções autorais e inspiradas em artistas e bandas nacionais e internacionais, como Billie Eilish, Coldplay, Rita Lee, Cássia Eller, Pitty, Marisa Monte.

Nas músicas, a artista narra momentos da sua vida e aborda pautas que têm o empoderamento feminino como temática central, como resistência, liberdade e empatia, enaltecendo histórias femininas, suas potências criativas e diversidade.

No show, as convidadas cantarão músicas de seus EPs e farão participações em canções da Tay. O show faz parte do cronograma de ações do programa Empodera, que promove igualdade de gênero e qualificação audiovisual e é voltado a meninas e mulheres cis e trans em situação de vulnerabilidade. O Instituto Incluir assina também a produção e a gravação do EP.

A entrada contará, também, com ingresso solidário, por meio da doação de 1 Kg de alimento não perecível, ação não compulsória para a entrada. O Circo Voador oferece acessibilidade por meio de banheiros acessíveis, rampas de acesso e intérprete de libras.

“Será uma oportunidade ímpar de mostrar meu novo trabalho, totalmente voltado ao empoderamento feminino. Nesse EP, trago momentos da minha vida, verdades que vivi na pele e descobertas de uma Tay mais madura e decidida a falar sobre assuntos que, por algum motivo, estão adormecidos. Então, preciso mostrar a minha cara!!! Cantar a minha história, e tocar o coração das pessoas com a minha arte. Falar o que precisa ser falado, tocar quem precisa ser tocado, fazendo cada uma delas pensar sobre qual futuro queremos viver”, diz a madrinha do programa Empodera.

“Cheguei pra furar a bolha dos gêneros musicais, resgatar os amantes e tocar essa juventude tão moderna com algo novo. No mercado atual, não existe nada igual, essa é a grande vantagem desse projeto”, completa Tay.

O show conta com o patrocínio da Kinross, que também apoia a implementação da iniciativa, além dos apoios do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério da Cultura.

Programa já impactou dezenas mulheres em diversos estados

No Empodera, as alunas aprendem em aulas práticas presenciais e em vídeos pré-gravados técnicas de filmagem, produção de conteúdo e edição no telefone celular. O objetivo é que se tornem aptas a contar em vídeo suas histórias de vida bem como a impulsionar seus pequenos negócios.

Em 2023, a iniciativa foi implementada a dezenas de meninas e mulheres das cidades goianas de Caçu e Cachoeira Alta e da mineira Paracatu, que devem receber novamente a ação nos próximos meses.

“O IBGE registra mais de 11 milhões de mães solo no Brasil. Grande parte das famílias é chefiada por mulheres, maioria no país, e há evidente carência de formação e entrada no mercado de trabalho. Vemos, ainda, a potência de expressão feminina nas artes brasileiras, ainda que com uma carência de espaços de visibilidade. A soma destes fatores nos levou a criar o Empodera”, diz a fundadora e presidente do Incluir, doutora em Educação, psicóloga e escritora, Carina Alves.

Concebido pela organização social carioca Instituto Incluir e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Empodera está alinhado ao ODS 5 (igualdade de gênero) da ONU.

Desdobramentos

Além do produto principal do Empodera, o ciclo de formação presencial na área audiovisual, a perspectiva do programa Empodera em 2024 é promover a exposição fotográfica “Maternidade na diversidade”, até 31 de maio, – na qual o fotógrafo Jayme Rocha retratará mães de filhos com deficiência que participam de outros projetos do Incluir.

Está prevista ainda a impressão de 2000 unidades, com tiragem em braile, do livro escrito por Carina Alves a partir de depoimentos de mães e mulheres PCD ou cuidadoras de filhos com deficiência.

Serviço:

Show Empodera

Local: Circo Voador

Endereço: Arcos da Lapa, Lapa, s/n, Rio de Janeiro, RJ

Data: 14 de maio (terça-feira)

Horário: 20h

Classificação: 16 anos (menores somente acompanhados de um(a) responsável)

Retirada de ingressos: https://www.sympla.com.br/show-empodera__2328672

Gratuito

Ingresso solidário: 1 Kg de alimento não perecível

Rede Sociais: @institutoincluir; @tay.soueu

