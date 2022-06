Em Blue Springs, no estado americano do Mississippi, a Toyota inaugurou uma instalação interativa para oferecer aos visitantes uma experiência mais profunda sobre os trabalhos da empresa. O Toyota Mississippi Experience Center foi construído ao lado da fábrica local da montadora, em um espaço de 4,5 quilômetros quadrados.

Há uma variedade de atrações, incluindo conteúdo multimídia para as experiências imersivas e simulações. Quiosques de vídeo também apresentam funcionários da Toyota compartilhando informações pessoais sobre suas diversas origens e carreiras na empresa.

Luzes e um Toyota Corolla em projeção

No centro da galeria, os visitantes podem experimentar um show de luzes de projeção única, com o Toyota Corolla construído no Mississippi sendo o astro. Há também desde uma linha do tempo em movimento destacando a história de 125 anos da empresa, até simuladores e robôs colaborativos.

Imagem: Divulgação/Toyota

O centro de experiência foi projetado para envolver e educar visitantes de todas as idades. “Nosso objetivo é mostrar a cultura da Toyota, o que é necessário para produzir os veículos mais vendidos da América e as muitas oportunidades de carreira de alto crescimento na fabricação avançada”, diz David Fernandes, presidente da Toyota Mississippi.

Com passeios de bonde pela fábrica programados para começarem ainda este ano, a instalação interativa da Toyota já está aberta ao público, funcionando de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. No Japão, a montadora também tem um local especial com uma configuração muito parecida, o Toyota Automotive Museus, mas com uma abordagem diferente.

Há modelos lendários da marca em exposição, mas também há vários veículos de diversas outras marcas, inclusive de concorrentes. O Toyota Automotive Museum não apenas celebra seus próprios veículos, mas também homenageia todos os carros que acredita terem contribuído significativamente para o automobilismo como um todo. Dentre eles, o Honda NSX, vários Nissan Skylines e até um Mercedes-Benz 190E.