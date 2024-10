O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) acaba de emitir certificado de acreditação dos Laboratórios do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) como os primeiros da região Norte a atuar dentro da Norma ABNT NBR ISO IEC 17025:2017 para os escopos que envolvem fios, cabos e cordões elétricos; e semicondutores.

A Norma ISO IEC 17025:2017 avalia a competência de laboratórios para atividades de calibração e ensaios e o escopo do INDT envolve ensaios mecânicos e térmicos. Agora, as indústrias, de modo geral, no Polo Industrial de Manaus e demais estados e até em outros países que trabalham com esses produtos, podem realizar os ensaios com o INDT com a garantia de conformidade atestada pelo Inmetro.

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) realizou a auditoria em junho deste ano e avaliou o sistema de gestão dos laboratórios, os processos e a competência técnica. Com a acreditação, os Laboratórios do INDT passam a integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que reúne o conjunto de laboratórios acreditados pelo Inmetro para execução de serviços de ensaio.

“Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de acreditação”, informa o documento oficial assinado pelo Coordenador Geral de Acreditação Substituto, Marcos Valério Barradas.

O Diretor Executivo do INDT, Geraldo Feitoza, destaca a acreditação como reconhecimento da excelência com a qual o instituto trabalha. “É um dia especial para nós e também para a indústria de modo geral. A acreditação na Norma ISO IEC 17025:2017 é resultado de toda uma equipe que se empenhou por mais de 2 anos para que nós alcançássemos esse nível de confiabilidade e qualidade dos serviços prestados pelo laboratório”, avalia Feitoza.

Para o diretor de Tecnologia e Inovação do INDT, Mitsuo Takeno, a acreditação é importante para o INDT e para a indústria e é só o começo para o aumento de escopo para outros ensaios. “A nossa estratégia é atender nossos clientes com a melhor qualidade possível e temos conseguido isso através da ISO 9001 e agora com Norma ISO IEC 17025:2017. Isto significa que temos a competência técnica para realizar serviços de ensaio em produtos de nossos clientes, emitindo relatórios com o selo do Inmetro e vamos continuar buscando ainda mais”.

Saiba mais sobre os laboratórios

O LABS INDT reúne oito laboratórios com ampla infraestrutura tecnológica. Um deles conta com a única Câmara Anecoica de grande porte da região Norte para ensaios de compatibilidade e interferência eletromagnética e também é o único no Brasil com um equipamento de wetting balance que analisa a soldabilidade de componentes eletrônicos. O LABS INDT tem como seu Signatário Autorizado o engenheiro Jefferson Silva, e na gerência de Qualidade, engenheira Raquel Linhares.

Conheça os laboratórios

Laboratório de Ensaios Ambientais Laboratório de Ensaios Elétricos Laboratório de Prototipagem Laboratório de Ensaios EMI/EMC (compatibilidade e interferência eletromagnética) Laboratório de Análise de Falhas Laboratório de Inovação Laboratório de Ensaios Mecânicos Laboratório de Segurança Cibernética

Sobre o INDT

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi fundado em 2001 pela Nokia. Em 2013, passou a atuar como Centro de PD&I da Microsoft, permanecendo até 2016, quando se tornou um instituto independente, mantendo-se como um dos maiores Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País. O INDT oferece soluções nas áreas de Software, Hardware & Firmware, Comunicação e Redes, Manufatura Avançada, Veículos Autônomos e Robótica, Materiais e Química, e BioTech. É também Unidade Embrapii desde 2017, contribuindo com a inovação industrial, proporcionando recursos e incentivos financeiros para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em todo o Brasil.