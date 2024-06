Com gols nos acréscimos e no primeiro minuto da prorrogação, feito pelos seus principais craques, Harry Kane e Jude Bellingham, a Inglaterra virou o jogo sobre a Eslováquia neste domingo (30) e se mantém viva na Eurocopa 2024. Ela vai às quartas de final e enfrentara a Suíça, que derrotou a Itália, atual campeã, no sábado (29). A Eslováquia abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Ivan Schranz e segurou o placar até o final do jogo. Os ingleses tiveram chance de empatar, em uma cabeçada de Harry Kane e um chute de Declan Rice que bateu na trave e, no rebote, Kane não conseguiu pegar e marcar. Os eslovacos iam fazendo história e se classificando pela primeira vez para as quarta de final até a prorrogação do segundo tempo, até que, aos 50 minutos, Jude Bellingham acertou uma bicicleta dentro da área e empatou o jogo, levando a partida para a prorrogação.

Os ingleses, que até então estavam sendo vaiados por sua torcida, receberam o apoio e, Kane, deu ainda mais motivo para que eles acreditassem na seleção, ao marcar, no primeiro minuto da prorrogação, o gol de desempate. O craque da Inglaterra, que já tinha desperdiçado outra oportunidade durante o jogo, dessa vez não deixou passar. A Eslováquia não desistiu do jogo. Foi para cima, alugou o campo de defesa dos ingleses e tentou empatar o jogo para levar para os pênaltis, mas não conseguiu marcar. A Inglaterra conseguiu segurar a pressão eslovaca até o último minuto da prorrogação. Essa foi a quarta vez que a Eslováquia abriu o placar e levou a virada dos ingleses.