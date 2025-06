Visuliazação: 0

Policiais civis das Delegacias Interativa de Polícia (DIP) e Especializada (DEP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus) cumpriram, nesta quarta-feira (25/06), mandado de prisão preventiva de um indígena, de 36 anos, por estupro de vulnerável contra a própria vizinha, uma criança de 4 anos, também indígena da etnia Hupda. A prisão foi realizada no distrito de Iauaretê, comunidade Vila Fátima, distante cerca de 300 quilômetros da sede do município.

De acordo com a delegada Evanice Cavalcante, da DEP de São Gabriel da Cachoeira, no dia 20 de fevereiro deste ano, a mãe da vítima compareceu à delegacia para denunciar que o homem havia abusado sexualmente de sua filha no dia 16 de fevereiro. Após isso, as investigações iniciaram.

“Em relato, a mulher indígena disse que estava em sua casa com seus dois filhos, a vítima e um bebê. Em determinado momento, ela foi ao banheiro e, quando retornou, procurou pela filha, que não estava mais em casa, e a encontrou nua, chorando e amedrontada no quintal da residência. A criança, ao ser questionada, relatou que havia sido abusada sexualmente pelo vizinho”, contou a delegada.

Ainda segundo Evanice Cavalcante, o autor fugiu da comunidade Vila de Fátima logo após cometer o crime. Posteriormente, a vítima foi submetida ao exame de conjunção carnal, que constatou laceração em sua genitália. Diante dos fatos, foi representado à Justiça pela prisão preventiva do homem, a qual foi deferida.

“Iniciamos as diligências para dar cumprimento ao mandado de prisão do autor e, na manhã desta quarta-feira, conseguimos efetuar a sua prisão”, informou Evanice Cavalcante.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.